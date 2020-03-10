Під Дніпром невідомі влаштували звалище тюльпанів

вивезли і спалили квіти, які не вдалося продати до свята 8 березня. Фото тюльпанового "крематорію" опублікував Телеграм-канал "Дніпро зараз", повідомляє Politeka.net.

"Під Дніпром, не продавши всі тюльпани, їх просто спалили за містом… Ні собі ні людям", – констатує автор публікації.

Нагадаємо, що в Києві утворилася звалище квітів мімози. Після свята 8 березня у столиці утворилася ціла квіткова звалище мімози. За словами однієї киянки, величезну купу нерозпроданих гілок мімози продавці звалили горою на Троєщині біля овочевого ринку.

«Фура "полегшилася" на узбіччі овочевого ринку. Всі урни навколо забиті нарцисами, тюльпанами. Їх спеціально переламали, щоб ніхто не взяв. А мімози просто вивалили купою. Прямо в картонних ящиках, ще заклеєних. Біля купи сором'язливо паслися бабусі, яких відганяв водій цієї фури, мовляв, брати не можна. Відкрила рот, сказала, що якщо брати не можна – то нехай засовує своє добро назад, поки я ментів і телебачення не викликала», – повідомила користувач мережі.

Також вона зазначила, що при згадці поліції, невідомий втік з «місця злочину».

«Розкрила кілька ящиків, набрали мімози стільки, скільки змогла відвезти в машині, а бабульки – забрати в руках. Вже развезла друзям, рідним і роздала всім, в тому числі пенсіонеркам у себе на лавочці. І звичайно собі залишила, пахнуть шалено. Довго живу на світі, але такої дичини ще не бачила... Квіти шалено шкода», – вона завершила свою розповідь.

Нагадаємо, що в Дніпрі активізувалися мисливці на дітей. Невідомі, шастають по дитячих майданчиках Дніпра вже, на жаль, не рідкість. Чергового ходка помітили на вул. Калиновій.

«У дворі на вул. Калиновій 64 на дитячому майданчику, дивний чоловік ходить і придивляється до дітей, можливо звичайно я надто підозріла, але все одно, будьте акуратні», — розповіла очевидиця і прикріпила фото.

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