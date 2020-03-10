Ну як можна бути таким безвідповідальним?

В маршрутці Дніпра стався неприємний інцидент з дитиною

Як передає Politeka.net, про це повідомили очевидці в соцмережах.

Відомо, що на 62-му маршруті водій не подивився в дзеркало заднього виду, коли на зупинці з автобуса виходила сім'я — мама з татом і маленька дитина і дитини притиснуло дверима.

Можна тільки уявити, які травми він міг одержати. Істерика і зіпсовані нерви – ціна неуважність водія.

Варто відзначити, що це далеко не перша НП з маршрутками міста.

Раніше очевидець опублікував фотографію, на якій маршрутка №55 початку буквально розвалюватися просто на ходу. В салоні повно пасажирів, але транспорт не може продовжити рух через відпалого важливої деталі.

Так, маршрутний автобус просто зупинився на трамвайних коліях.

А ось у маршрутці №136А на ходу відпала передня двері.

Водій намагався самотужки впоратися з поломкою. Але в нього так нічого і не вийшло.

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