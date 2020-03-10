В маршрутці Дніпра стався неприємний інцидент з дитиною
Як передає Politeka.net, про це повідомили очевидці в соцмережах.
Відомо, що на 62-му маршруті водій не подивився в дзеркало заднього виду, коли на зупинці з автобуса виходила сім'я — мама з татом і маленька дитина і дитини притиснуло дверима.
Можна тільки уявити, які травми він міг одержати. Істерика і зіпсовані нерви – ціна неуважність водія.
Варто відзначити, що це далеко не перша НП з маршрутками міста.
Раніше очевидець опублікував фотографію, на якій маршрутка №55 початку буквально розвалюватися просто на ходу. В салоні повно пасажирів, але транспорт не може продовжити рух через відпалого важливої деталі.
Так, маршрутний автобус просто зупинився на трамвайних коліях.
А ось у маршрутці №136А на ходу відпала передня двері.
Водій намагався самотужки впоратися з поломкою. Але в нього так нічого і не вийшло.
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