В Кам'янському два колишніх ув'язнених під виглядом газовиків грабували людей

Як передає Politeka.net, про їх затримання повідомили в прес-службі Національної поліції Дніпропетровської області.





Відомо, що злочин стався ще 3-го січня. Два рецидивіста у формі працівників газової служби зустріли свою жертву на сходовій клітці. Після чого, вони вчинили розбійний напад на 34-річного чоловіка, заволоділи його грошима і зникли.

Нападниками виявилися двоє колишніх ув'язнених, 24-х та 32-х років. 10-го березня співробітники поліції влаштували обшук в квартирах підозрюваних.

У одного із зловмисників було виявлено зброю: граната Ф-1 з запалом, три пневматичних пістолета, пневматична гвинтівка з оптичним прицілом, револьвер Флобера, а також грошові кошти і наркотики. Чоловікам загрожує від 7-ми до 12-ти років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що жителі на камеру зняли чоловіка, який під приводом зміни вікон намагався зібрати інформацію про квартирах.

Передбачуваний домушник орудував на Лівому березі.

Жертвами він вибирав довірливих пенсіонерів. Зловмисник цікавився, чи будуть люди через кілька годин вдома і хотів зайти в квартиру.

Як тільки його спробували зняти на камеру, він втік з під'їзду.

Для того, щоб не стати жертвою ви повинні знати елементарні правила:

Завжди забирайте або просіть про це сусідів квитанції за комунальні платежі. За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома.





За ним теж легко відстежити, у від'їзді людина або постійно буває вдома. Завжди звертайте увагу на сторонні предмети, які з'являються на ваших дверях або біля неї.

які з'являються на ваших дверях або біля неї. Завжди закривайте двері, особливо, коли залишаєтеся одні.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

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