В Дніпрі після дощу на небі з'явилася яскрава подвійна веселка



Як передає Politeka.net, неймовірної краси знімки публікують очевидці в соцмережах.

Веселку особливо виразно було видно близько 6:30 в районі проспекту Івана Мазепи.





Але в коментарях поділилися і своїми, не менш захоплюючими знімками.

А ось одна з користувачів мережі згадала рядки з біблії про веселку:



"А знаєте, що означає веселка?! Це обіцянка, нам людям, що всесвітнього потопу ніколи не буде більше. Біблія, Буття 9:11-13: "Ось Мій договір з вами: все живе на землі було знищено потопом, але таке ніколи більше не повториться, ніколи більше потоп не знищить все живе на землі", - зазначила вона.

Раніше ми повідомляли, що водоспад «Поріг Ревучий» на Монастирському острові почав битися струмом. Першими під електричним струмом виявилися рибалки. Потім почали гинути риба і жаби.

Нагадаємо, що цей мальовничий водоспад був створений в 2013 році і працює у весняно-літній період. Місце поруч з водоспадом давно уподобали любителі рибної ловлі. Але останнім часом місцеві рибалки стали скаржитися, що рибалка недалеко від водоспаду стала небезпечною.

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