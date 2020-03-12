В Дніпрі городяни помітили, як невідомий чоловік пиляв дерево прямо навпроти дитячого майданчика

Як передає Politeka.net, про це повідомила очевидиця в соцмережах.

Відомо, що інцидент стався в минулий четвер, 5 березня, біля школи 106.

На питання, що він робить, відповів, а що таке, потім сказав, що директор школи дав вказівку.

"Запропонувала піти до директора, але він почав тікати. Викликала патрульну поліцію. Дякую хлопця, який допоміг його затримати. Його затримали, повинні були відправити в райвідділ. Сказали, що хворий, т. е неосудний. Склали заяву. Але!!!Дерево надпиляне більше ніж наполовину стоїть і досі. Будьте обережні. Ну і, людина з пилкою, несамовитий, біля дитячого майданчика. Будьте пильні.", - повідомила очевидиця.



Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі знову зафіксували на камеру підозрілого чоловіка, який стежив за дітьми.

Невідомі, шастають по дитячих майданчиках Дніпра вже, на жаль, не рідкість. Чергового ходка помітили на вул. Калиновій.

«У дворі на вул. Калиновій 64 на дитячому майданчику, дивний чоловік ходить і придивляється до дітей, можливо звичайно я надто підозріла, але все одно, будьте акуратні», — розповіла очевидиця і прикріпила фото.

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