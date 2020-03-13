У Дніпропетровській області розшукують Лазареву Галину Василівну

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Відомо, що жінка пішла з дому в Кривому Розі ще у вересні 2019 року і її місцезнаходження досі не відомо.

На вигляд їй 66 років, зріст 148 - 150 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне з сивиною, очі зелені, ніс прямий, губи тонкі.

Одягнена жінка була в сукню зеленого кольору і літні босоніжки.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої, повідомте Криворізький ВП ГУНП у Дніпропетровській області за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90-99 або 102.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну.

Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.



Майже два тижні пошуків були безуспішними.

Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами, туфлі, плаття. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки — відразу ж телефонуйте на «102» або в Соборне відділення поліції по телефону: (097) 642-34-22.