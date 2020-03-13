У Дніпропетровській області розшукують Лазареву Галину Василівну
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Національної поліції.
Відомо, що жінка пішла з дому в Кривому Розі ще у вересні 2019 року і її місцезнаходження досі не відомо.
На вигляд їй 66 років, зріст 148 - 150 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне з сивиною, очі зелені, ніс прямий, губи тонкі.
Одягнена жінка була в сукню зеленого кольору і літні босоніжки.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої, повідомте Криворізький ВП ГУНП у Дніпропетровській області за телефонами: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90-99 або 102.
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Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.
Майже два тижні пошуків були безуспішними.
Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами, туфлі, плаття. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.
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