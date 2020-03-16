У Павлограді пасажири вигнали дитину з салону
Як передає Politeka.net, про це повідомила мати постраждалої в соцмережах.
За словами жінки, у її дочки не спрацював електронний квиток для оплати проїзду, тому водій зупинив автобус і почав виганяти дитину.
До нього тут же підключилися пасажири.
Вони почали кричати, що вони поспішають, і вимагати, щоб дівчинка залишила зал. Одна з жінок схопила дитину за куртку і викинуло з автобуса. Дівчинка впала на асфальт і травмувалася.
Жінка повідомила, що на наступний день карта її дочки спрацювала.
"Хочеться звернутися до людей. Невже ви зовсім втратили людяність? Ви ж теж мами, тата і бабусі. Як би ви вчинили, якби така ситуація сталася з вашою дитиною?", - поцікавилася мати дитини.
Раніше очевидець опублікував фотографію, на якій маршрутка №55 початку буквально розвалюватися просто на ходу. В салоні повно пасажирів, але транспорт не може продовжити рух через відпалого важливої деталі.
Так, маршрутний автобус просто зупинився на трамвайних коліях.
А ось у маршрутці №136А на ходу відпала передня двері.
Водій намагався самотужки впоратися з поломкою. Але в нього так нічого і не вийшло.
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