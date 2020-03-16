У центрі Дніпра розцвіли магнолії

минулого тижня в Дніпро прийшла весна. З потеплінням почали розпускатися перші квіти, які тепер радують перехожих. Фото опублікували місцеві ЗМІ.

Незважаючи на невелике похолодання, за Обласною Державною Адміністрацією зацвіли магнолії.

Ніжні бутони майбутніх квітів тепер радують проходять повз городян. Зовсім скоро квіти остаточно розкриються і можна буде відчути аромат магнолій з довгим медовим шлейфом.

Також ми писали, що в Дніпрі зафіксували справжнє нашестя клещейю Крім того, один з них наочно продемонстрував штани суцільно покриті паразитами і порівняв таке нашестя з коронавірусом.

"Коронавірус це звичайно чудово, але, пам'ятається ми подібне переживали. Пташиний, свинячий, волосяний, бетонний, залізо-бетонний та інші грипи вимагають дуже великої уваги до себе))", - йдеться в повідомленні.

За його словами, незвичайна активність паразитів пов'язана з аномальною температурою.

"Не хочу налякати вас, але попереджений - озброєний. Аномально тепла зима і осінь, сприяли цьому. Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких Товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало." , - уклав він.

Інші користувачі мережі підтвердили ці слова. За словами очевидців, кліщі "стрибають людям прямо на голову".

Нагадаємо, що в Дніпрі бездомні собаки почали нападати на людей.

Відомо, що зграя бродячих тварин промишляє на ж/м Червоний Камінь.

«Шановні жителі міста Дніпра, в молодіжному парку, розташованому поруч з кар'єром на Червоному Камені, бігають бездомні собаки, які нападають на людей. В цьому парку діти, вагітні жінки, а також літні люди, які не можуть втекти чи протистояти їм. Давайте не будемо байдужі один до одного», — говоритися в повідомленні.

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