На Дніпропетровщині вдалося сфотографувати рідкісних хижих птахів

Як передає Politeka.net, унікальні кадри у себе на сторінці у Facebook розмістив відомий бьордвотчер Олександр Настаченко.

Він досить часто радує

На цей раз в його об'єктив потрапили болотні луні, чорноголові чекани, сірі журавлі, гуси, білі плиски (одночасно бачили скупчення з 26 ос.), також були бекаси і черниш.



Також він повідомив, що вдалося зняти і досить рідкісних птахів на території області.



"Важливо було відзначити 2 пари місцевих могильників. Деякі з них демонстрували шлюбні ігри в небі, а деякі відганяли молодих орланів", - написав він.



Зауважимо, що лунь, орел-могильник і орлан-білохвіст вважаються рідкісними і занесені в Червону книгу.

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