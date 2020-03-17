Це вже далеко не перший випадок

У Дніпрі в житловому масиві Придніпровськ невідомі чіпляються до дітей



Як передає Politeka.net, про це у соцмережах повідомила мати постраждалих.

Відомо, що інцидент стався біля супермаркету АТБ на 21 кварталі. За словами жінки, невідомі "дядько та тітка" підійшли до її дітям, коли вона відійшла за покупками.

Коли жінка вийшла з супермаркету до неї вже бігла її дочка.

Дівчинка розповіла, що невідомий взяв доньку за руку і почав пропонувати піти пограти в хованки, а тітка нібито догляне поки за братиком. На допомогу хлопцям прийшов перехожий чоловік, який пригрозив невідомим поліцією.

Згідно з описом, чоловік був у чорній кепці і окулярах, а жінка з яскравим макіяжем.

Про подібний випадок ми повідомляли і раніше.

Інцидент стався біля 132-ї школи. Після продовженого дня дитина пішла на прогулянку і до нього підійшла якась жінка і запропонувала пограти в хованки, а поруч за деревом стояв якийсь чоловік.

За словами очевидців, жінка картавила і була одягнена в чорну куртку, на черевиках напис Fila. Можливе ім'я Ріта. Чоловік ростом 170 см, худорлявий, у чорній кепці, спортивний костюм чорного кольору, на штанині напис Adidas.

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