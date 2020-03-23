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У житлових районах Дніпра розквітла форзиція

З потеплінням почали розпускатися перші квіти, які тепер радують перехожих. Фото опублікували місцеві ЗМІ.

Форзицію можна зустріти в більшості житлових районів міста.



Жовті кущі вже розцвіли на набережній і в багатьох дворах міста

Форзиція – чагарник або невелике дерево, що належить до стародавнього сімейства Маслиновые. Родом зі Східної Азії, а також окремі види рослини можна зустріти в Китаї та Японії. Всього налічується 10 видів, в Європейських країнах переважно вирощується лише один з них – форзиція європейська.

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В об'єктив потрапили болотні луні, чорноголові чекани, сірі журавлі, гуси, білі плиски (одночасно бачили скупчення з 26 ос.), також були бекаси і черниш.





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Природне явище особливо чітко було видно близько 6:30 в районі проспекту Івана Мазепи.

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