У Дніпропетровській області починають прокидатися змії

Як передає Politeka.net, страхітливі кадри опублікували місцевий житель у соцмережах.


"Зустрів двох красунь, обізвали їх гадюками, хай вибачають", - підписав він знімок.

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Але як виявилося, це були ніякі не гадюки, а каспійські полози.  Вони відомі не тільки своїми значними розмірами, але і надзвичайно агресивною вдачею, здатен напасти на людину і кусати до крові, проте більшої шкоди завдати не здатний.



"Його ще називають жовтобрюх або змія-собака. Він не отруйний і корисний. Винищує отруйних гадюк і щурів. Раніше їх масово винищували через красивої шкіри і смачного м'яса", - поділилася своєю інформацією в коментарях жінка.

Так як в Дніпрі і області потепліло, не дивно, що всі тварини почали виповзати зі своїх сховищ, щоб погрітися на сонечку. 

Раніше в соцмережах досить часто зустрічалися знімки повзучих.

Зазначимо, що вже не агресивний. При вигляді людини він рятується втечею. Спійманий вже спочатку активно захищається: шипить і викидає голову вперед, що страхітливо діє на багатьох ворогів. Для людини укус не представляє ніякої небезпеки.


 


 