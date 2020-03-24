На Дніпропетровщині розшукує зниклого безвісти жителя Павлоградського району - Артура Веклича

Відомо, що він перестав виходити на зв'язок з рідними ще  6 лютого 2020 року.

Н вигляд хлопцеві  25 років, середньої статури, зріст 175-180 см, волосся руде, коротке, очі сірі. 

Крім того, відомо, що він хворіє шизофренію. 

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Був одягнений у куртку темного кольору, спортивні штани темного кольору, темна шапка і калоші чорного кольору.

Якщо ви знаєте що-небудь про місцеперебування Артура Веклича, повідомте до чергової частини Павлоградського відділу поліції за телефонами (066) 520 09 70 (чергова частина), (050) 239 5320 (розшукова група).

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі і області розшукують зниклого підлітка.

Відомо, що Матвій Роговський пішов з дому по проспекту Перемоги в Кам'янському 23 березня. На цей час ніякої інформації про місцеперебування хлопця. З собою телефону він не взяв.

На вигляд Матвію 15-16 років, зріст 173-175 см, волосся руде, коротке, очі карі, середньої статури. 

Крім того, у хлопчика є особливі прикмети:  два шрам на животі від апендициту.

Був одягнений в кепці сірого кольору, вітрівку гірчичного кольору, сорочки і джинси сірого кольору, білі кросівки з синіми вставками. 

Якщо вам відомо про місцеперебування підлітка, будь ласка, повідомте телефоном "102", 0689734622, 0687993981.

Нагадаємо, що якщо ваш рідний чи знайомий перестав виходити на зв'язок, потрібно негайно звертатися в правоохоронні органи — у будь-який райвідділок (не обов'язково за місцем проживання зниклого). Достатньо навіть просто зателефонувати на 102, і до вас приїде оперативно-розшукова група.

Особливо важливо швидко звертатися в поліцію, якщо пропала дитина. Неповнолітнього починають шукати протягом години. Тому чим раніше буде звернення, тим краще.

 