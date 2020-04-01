Пора вже всім таке носити

гіпермаркет Дніпра прийшов чоловік у протигазі

Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікував очевидець в соцмережах.

"Сьогодні. Гіпермаркет "Нова Лінія". Покупець конкретно підготувався до карантину)))", - повідомив він.

Такі заходи повеселили дніпрян, тим більше, що цей випадок стався 1-го квітня. Але деяким все ж було не до сміху, бо ситуація з епідемією в Україні стає все більш катастрофічною.

"Ну масок в аптеці немає, доводиться в протигазі", "Добре сміється той, хто сміється останнім. Але без костюма хім захисту малоефективно", "Видно давно протигаз зберігався в коморі, вирішив вигуляти ! У мене теж на балконі , треба одягнути і пройтися по району в АТБ", "Не врятує цей фільтр. Просто самозаспокоєння (((", "Забув ще одягнути рукавички", "З хоботом було б гламурніше", - писали в мережі.





Не так давно, жителів області здивував випадок в одному з супермаркетів.



На зміну касири вийшли в справжніх будівельних шоломах і медичних масках.

Очевидець показав фото і порадив іншим переймали досвід у співробітниць супермаркету.

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