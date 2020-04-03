В парку Дніпра починають прокидатися змії

Як передає Politeka.net, відповідні фото опублікував очевидець в соцмережах.

"Змійка в парку", - підписав він свій пост.

На кадрах видно, що вуж вирішив погрітися на сонці, але багато користувачів мережі визнали в ньому небезпечну змію - отруйного полоза.

Користувачі мережі зв'язали таку різку активність рептилій з відсутністю людей на вулиці.

"Під ступенями їх там сотні", "Люди пішли змії пішли", "Схоже на отруйну, так що акуратно!!!!", "Людей немає, живність вийшла погуляти!)", "Сезон відкрився, прокинулися, в цьому році буде їх дуже багато, у людей карантин, труїти не кому, бояться їм не чого, будьте акуратні у кого свої будинки, дачі, городи", "Ще пару місяців карантину: По парку будуть ходити олені, дикі кабани, лось...", - писали під постом.





Раніше ми повідомляли, що області вдалося сфотографувати каспійських полозів. Вони відомі не тільки своїми значними розмірами, але і надзвичайно агресивною вдачею, здатен напасти на людину і кусати до крові, проте більшої шкоди завдати не здатний.

Не дивно, що всі рептилії почали виповзати зі своїх сховищ, щоб погрітися на сонечку.



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