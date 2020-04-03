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В Дніпрі застосували незвичайну "захист" від інфекції



Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився наTelegram-каналі "hueviy_dnepr".

"Вірус не пройде, на пр. Поля 22 самий безпечний під'їзд", – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що на вході встановлена коробка з рукавичками, "кнопки" для користування домофоном і рулон туалетного паперу.





Жителі міста намагаються убезпечити себе від хвороби як можуть. Днями в одному із супермаркетів Дніпра прийшов чоловік у протигазі.

Такі заходи повеселили дніпрян, тим більше, що цей випадок стався 1-го квітня. Але деяким все ж було не до сміху, так як ситуація з епідемією в Україні стає все більш катастрофічною.

"Ну масок в аптеці немає, доводиться в протигазі", "Добре сміється той, хто сміється останнім. Але без костюма хім захисту малоефективно", "Видно давно протигаз зберігався в коморі, вирішив вигуляти ! У мене теж на балконі, треба одягнути і пройтися по району в АТБ", "Не врятує цей фільтр. Просто самозаспокоєння (((", "Забув ще одягнути рукавички", "З хоботом було б гламурніше", - писали в мережі.

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