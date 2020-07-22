Дніпро – не найдорожче місто України за вартістю життя в ньому
Це випливає з даних дослідження компанії Numbeo, передає Politeka.
Обласний центр розташований у списку на 214 місці, всього в рейтингу – 245 мегаполісів зі всієї планети.
У цілому в рейтингу потрапило п'ять міст України. Крім Дніпра, в ньому є Одеса, Львів, Харків і столиця України – Київ.
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Одеса розташувалася на 217-му місці, Харків посів 223 рядок рейтингу, у Києва – 205-е місце, Львів 226-й позиції.
На першому місці рейтингу міст за вартістю життя розташувався Цюріх (Швейцарія), також у трійці лідерів Женева (Швейцарія) і Нью-Йорк (США).
Рейтинг складали, враховуючи різні показники, за результатами яких була вирахувана сума для проживання в кожному представленому місті.
Politeka повідомляла, що Київ увійшов до переліку найдорожчих міст світу. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дані експертів проекту Numbeo.
При складанні рейтингу оцінювали міста, порівнявши вартість продуктів, проїзду та житлово-комунальних послуг, а також купівельну спроможність населення.
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