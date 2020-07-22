Дніпро – не найдорожче місто України за вартістю життя в ньому

Це випливає з даних дослідження компанії Numbeo, передає Politeka.

Обласний центр розташований у списку на 214 місці, всього в рейтингу – 245 мегаполісів зі всієї планети.

У цілому в рейтингу потрапило п'ять міст України. Крім Дніпра, в ньому є Одеса, Львів, Харків і столиця України – Київ.

Одеса розташувалася на 217-му місці, Харків посів 223 рядок рейтингу, у Києва – 205-е місце, Львів 226-й позиції.

На першому місці рейтингу міст за вартістю життя розташувався Цюріх (Швейцарія), також у трійці лідерів Женева (Швейцарія) і Нью-Йорк (США).

Рейтинг складали, враховуючи різні показники, за результатами яких була вирахувана сума для проживання в кожному представленому місті.

Politeka повідомляла, що Київ увійшов до переліку найдорожчих міст світу. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на дані експертів проекту Numbeo.

При складанні рейтингу оцінювали міста, порівнявши вартість продуктів, проїзду та житлово-комунальних послуг, а також купівельну спроможність населення.

Верховна Рада підтримала проект закону, згідно з яким в Україні 490 районів залишиться 138.

зокрема, згідно з законопроектом №3650 "Проект Постанови про утворення і ліквідації районів", в Дніпропетровській області залишиться 7 районів з 22 нене існуючих.

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