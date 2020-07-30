У Верхньодніпровську 14-річного підлітка віднесло від берега на півкілометра

Про це інформує Politeka, посилаючись на Дніпро оперативний.

Повідомляється, що ввечері, 29 липня хлопчика, який купався у Дніпрі на надувному плавальному засобі, на півкілометра віднесло від берега. Самостійно він повернутися не міг, тому рятувальникам довелося задіяти моторний човен.

Підлітка 2006 року народження оперативно доставили до берега, він почував себе задовільно, тому допомога медиків не знадобилася.

Politeka писала, що в Дніпропетровській області знайшли тіло безвісти зниклого 17-річного Миколи Грицая. Відомо, що 26 липня, у свій день народження, Микола Грицай відпочивав на Самарському хуторі разом зі своїми друзями. Його знайомі розповіли поліції, що вони збиралися йти з пляжу. Тоді Микола сказав їм, що відійде до води, а потім їх наздожене. Після цього підлітка ніхто не бачив.

Вже після трьох днів пошуків підлітка знайшли мертвим. Повідомляється, що Микола стрибнув з містка, заплутався у водоростях і не зміг виплисти на поверхню.

А в Києві компанія хлопців каталася на дахах поїздів метро і стрибала з них у Дніпро. Очевидці розповідають, що між станціями столичного метрополітену "Лівобережна" і "Гідропарк" троє хлопців спочатку бігали по дахах поїздів.

наступного дня, очевидно, ризику їм виявилося недостатньо і вони прийняли необачне рішення стрибати у річку Дніпро з дахів вагонів. При цьому юні екстремали підготувалися заздалегідь: вони знімали свої стрибки з різних точок.

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