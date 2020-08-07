На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти жінку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис Наталії Серебренникової в Facebook.
Так, у Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти жінку, яка два дні тому пішла з дому і до цього часу місцезнаходження її невідоме.
Зниклу жінку звати Людмила Серебренникова, вона живе в Першотравенську.
Публікацію про зникнення жінки розмістила її донька. Вона повідомила, що два дні тому її мама пішла з дому, і більше про неї не було жодних звісток. Телефон жінка залишила вдома, тому жодного зв'язку з нею немає.
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Донька жінки просить всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження зниклої безвісти мами, зателефонувати за номером 095-7257444.
Також опубліковано фото зниклої безвісти - в неї коротке волосся темного кольору, темні очі.
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