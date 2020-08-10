Ні Дніпропетровщині у водоймі знайшли труп молодої жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на видання "Весь Кривий Ріг".

Так, у Кривому Розі в Кресовском водосховище в неділю, 9 серпня, виявили тіло молодої жінки.

За даними видання, труп жінки було виявлено в неділю близько 11.00 у водоймі Покровського району міста. Тіло знаходилося на поверхні води в трьох метрах від берега. З води труп жінки дістали водолази, підчепивши тіло багром і витягнувши на сушу.

Як повідомляють очевидці подій, в неділю у водоймі біля КРЕСівської греблі в Кривому Розі потонула молода жінка.

Тіло передали медикам і правоохоронцям. На вигляд жінці від 30 до 35 років. Обставини її загибелі і особистість наразі з'ясовуються.

Рятувальники попереджають, що у теплу пору року трагедії на воді не є рідкістю для України. Громадян закликають з відповідальністю ставитись до перебування на воді, купатись тільки у відведених для цього місцях, а також не йти у воду в стані алкогольного сп'яніння. Якщо ви відпочиваєете біля водойми з дітьми, уважно слідкуйте за ними та не дозволяйтезаходити в воду та пересуватись по узбережжю без супроводу дорослих.

Нагадаємо, під Дніпром виїзд групи дітей на водойму закінчився трагедією.

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