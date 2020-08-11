Дніпропетровська область стала "рекордсменом" по кількості новонароджених дітей, від яких відмились батьки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на УНН.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я повідомили, що протягом 2019 року в Україні батьки відмовилися від 326 новонароджених дітей. При цьому на відмови знаходилась безліч причин - починаючи від вроджених хвороб дитини і закінчуючи банальною неготовністю українців ставати повноцінним батьками.

У МОЗ також розповіли, що саме Дніпропетровська область стала рекордсменом по відмовам новоспечених батьків від своїх дітей.

У МОЗ уточнили, що в 2019 році показник відмови від дітей склав 1,11 дитини на 1 тис. дітей, які народились живими. На Дніпропетровщині за рік було зафіксовано цілих 46 відмов. На другому місці - Київ (43 відмови), на третьому - Одеська область (36 відмов).

Також у МОЗ розповіли про найвищий показник відмов від новонароджених дітей в Україні. Його було зафіксувано ще в 2004 році - тоді українські батьки відмовилися від 1549 новонароджених дітей протягом року.

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