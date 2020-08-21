У Дніпрі влаштували яскравий перформанс на підтримку учасників протестів у Білорусі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, учасники плейбек-театру Дніпра провели в центрі міста перформанс, яким висловили підтримку білорусам, які борються за демократію у своїй країні.

Перформанс "Білий-Червоний-Білий" відбувся у Дніпрі на площі Героїв Майдану 20 серпня.

До акції приєднались учасники плейбек-театру і артисти Дніпра.

На плакаті, який знаходився на місці акції, зазначалось, що учасники театру надихнулись подіями в Україні та Білорусі, і тому створили такий перформанс, метою якого є переосмислення процесів ідентичності нації.

"Мета перформансу - переосмислити процеси ідентичності та самовизначення особистості, спільноти, нації. Дорослішання як фізіологіескій процес, коли дитина вчиться перевертатися зі спини на живіт, вставати на карачки, повзти, робити перший крок. Дорослішання, коли з'являється потреба, щоб наш голос був почутий, врахований, озвучений. Дорослішання нас як особистостей, суспільства. Також суть перформансу - в пошуку альтернативи насильству через перформативну дію. Ми надихалися подіями в Білорусі і Україні", - йдеться в тексті на плакаті.

Нагадаємо, у Дніпрі графіті на підтримку білорусів не прожило і кількох днів, кадри: "Наш паркан - хочемо, щоб...".

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