На Дніпропетровщині з вікна квартири випала дитина

Про це повідомляє Pоliteka з посиланням на повідомлення у місцевому пібліці в соцмережі.

Так, у Дніпропетровській області в місті Жовті Води сталася біда. Маленька 4-річна дівчинка випала з вікна 5-поверхового будинку разом з москітною сіткою. Дівчинка отримала серйозні травми, вона перебуває в лікарні у важкому стані. Наразі жодних прогнозів лікарі не дають.

Відомо, що дитина сперлась на москітну сітку на вікні та випала разом із нею. Дівчинку в критичному стані доставила в лікарню сусідка.

Раніше також повідомлялось, що у Вінниці 10 серпня на вул. Тимофіївській хлопчик випав з вікна. Відомо, що дитина гралася в квартирі разом зі своїм восьмирічним братом. Дітлахи відкрили вікно і тоді молодший сперся на москітну сітку, яка його не витримала, і він полетів вниз.

Впавши з восьмого поверху, 4-річна дитина отримала травми, які виявились несумісними з життям. Дитина померла під час надання їй першої медичної допомоги. За фактом смерті 4-річного хлопчика поліцією було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, подвійна трагедія в сім'ї сталася у Дніпрі: обірвалися життя матері і однорічної дитини.

Також Politeka писала, що сталася трагедія у Дніпрі: в серйозній ДТП обірвалося життя однорічної дитини, кадри з місця аварії.

Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі роми вкрали дитину і відвезли в невідомому напрямку: оголошено план-Перехоплення.