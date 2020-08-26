На Дніпропетровщині загинув 22-річний патрульний поліцейський
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Дніпропетровської області.
Так, патрульний поліцейський Роман Ткачук потонув під час відпочинку на водоймищі.
"В нашій поліцейській родині тяжка втрата... Сьогодні пішов з життя патрульний Роман Татарчук. Він ніс службу в полку патрульної поліції Кривого Рогу з 2018 року, гідно служив українському народові. Місяць тому відсвяткував свій 22-й день народження. Сьогодні Роман відпочивав на водоймищі та потонув", - йдеться в повідомленні.
У Романа Ткачука залишилась дружина та однорічна донька.
В поліції Дніпропетровщини висловили співчуття рідним та близьким.
"Сумуємо разом із вами. Невимовно тяжко втрачати колег та вірних друзів. Тих, хто пліч-о-пліч з тобою щиро і віддано служить українському народові. Світла пам’ять тобі, Романе", - йдеться в повідомленні.
В коментарях також висловлюють співчуття рідним і близьким.
"Дізналися з чоловіком, остовпіли від жаху... Знали особисто, Боже, не віриться ну ніяк... Хай земля буде пухом", "Такий молодий! Тільки жити! Царство небесне! Співчуття рідним та близьким", - пишуть дніпряни.
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