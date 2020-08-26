На Дніпропетровщині загинув 22-річний патрульний поліцейський

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Так, патрульний поліцейський Роман Ткачук потонув під час відпочинку на водоймищі.

"В нашій поліцейській родині тяжка втрата... Сьогодні пішов з життя патрульний Роман Татарчук. Він ніс службу в полку патрульної поліції Кривого Рогу з 2018 року, гідно служив українському народові. Місяць тому відсвяткував свій 22-й день народження. Сьогодні Роман відпочивав на водоймищі та потонув", - йдеться в повідомленні.