У Дніпрі "пацієнтів" так званих "реабілітаційних центрів" використовували як безкоштовну робочу силу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, від трудової експлуатації поліцейські звільнили 172 людей, які утримувалися в так званих "реабілітаційних центрах". Також поліція затримала дев’ятьох фігурантів, причетних до даного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що група осіб вербувала та утримувала в "реабілітаційних центрах" соціально незахищених громадян. Зокрема, жертвами "центрів" ставали люди з інвалідністю, літні люди, особи з алкогольною та наркотичною залежностями. Учасники злочинної групи на замовлення сторонніх осіб примушували потерпілих виконувати чорнові роботи в місті Дніпро. При цьому гроші за роботу отримували зловмисники, а не потерпілі.

В "реабілітаційних центрах" слідчими було проведено 13 обшуків. Також обшуки провели у місцях проживання фігурантів та в шести транспортних засобах, на яких пересувалися зловмисники.

Від трудової експлуатації правоохоронці звільнили 172 людини. В даний момент усіма звільненими з "центру" людьми займаються медики і працівники соцслужб.

Раніше повідомлялося, що подібний випадок експлуатації робочої сили було зафіксовано в Харкові. Там житель Дніпра організував "реабілітаційний центр", пацієнтів якого змушували безкоштовно працювати.

Нагадаємо, у Кривому Розі психічно нездорових людей використовували як безкоштовну рабсилу: що відомо.

Також Politeka писала, що людей ізолювали і відібрали паспорти: у Харкові організували рабцентр, фото.

Раніше Politeka повідомляла про панцирні ліжка та брудні матраци з дірами: у Кривому Розі показали фото "умов" у місцевій лікарні

.