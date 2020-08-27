У Дніпропетровській області просять допомоги для матері трьох дітей, якій поставили страшній діагноз - онкологія

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис на сторінці пабліку "Міністерство добрих справ" у соцмережі.

Так, у місті Кам'янському Дніпропетровської області у Олени Репенек, матері трьох дітей, виявили рак грудей. Жінка просить всіх небайдужих людей допомогти будь-якою посильною сумою, адже лікування є дуже дорогим, і самотужки вона його оплатити не в силах.

Сама жінка повідомила, що вже пройшла 7 хіміотерапій, і коштів на операцію не залишилось.

"Пройшла 7 хімій. А на обстеження і операцію грошей не залишилося. Мені вас ("Міністерство добрих справ", - ред.) порадили спільні друзі. Сподіваюся на вашу допомогу. Заздалегідь дякую!" - написала Альона.

Вона також розповіла, що має трьох дітей, наймолоша з яких вже пішла у перший клас. Також жінка розповіла, що бореться з онкологією вже протягом року, і невдовзі має відбутись операція, тому без фінансової підтримки їй не обійтись. Жінка також подякувала всім за допомогу і підтримку - як фінсову, так і моральну.

Нагадаємо, під Дніпром 15-річний Артем мріє почути звуки навколишнього світу: людей просять про допомогу.

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