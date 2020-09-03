На Дніпропетровщині жінка хотела купити своїй дитині сік, а натомість отримала незрозумілу і дуже сумнівну рідину
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис користувачки соцмережі Наталії Ткаченко.
Так, у місті Марганець Дніпропетровської області жінка купила сік своїй дитині, проте в упаковці виявила щось гидке і геть не схоже на очікуваний напій.
Жінка розповіла, що нещодавно вона купила своїй дитині маленький пакетик соку популярної торгової марки, щоб підняти рівень цукру в організмі. Однак, коли хлопчик почав пити, соломинка чимось забилася і напій не проходив. Тоді мати вирішила розкрити коробочку, щоб подивитися, в чому проблема, і що могло застрягнути у соломинці.
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Як з'ясувалося, всередині пакету виявилася незрозуміла слизька рідина, яканагадувала цвіль. Втім, за словами дніпрянки, це навряд чи була цвіль, оскільки її текстура була набагато більш щільною.
Користувачі мережі шоковані опублікованими світлинами і відзначили, що теж часто своїм дітям купують соки даної марки. Деякі порадили робити малечі соки і і компоти самостійно, щоб точно бути впевненими у складі напоїв.
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