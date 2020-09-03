У Дніпрі сталася надзвичайна подія в одному з місцевих кафе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, в одному з популярних закладів, що знаходиться на проспекті Дмитра Яворницького, діти знайшли в морозиві бите скло.

Інцидент стався 1 вересня. Дніпряни разом з дітьми прийшли в кафе, щоб відсвяткувати День знань. Вони замовили морозиво, в якому виявили неочікувану знахідку - бите скло.

Десерт з "особливим інгредієнтом замовлявся для дітей, та завдяки пильності батьків біди вдалося уникнути, і хлопці не не з'їли небезпечне морозиво.

При цьому адміністраторка закладу, дізнавшись про інцидент, швидко прибрала осколки і викликала поліцію. Адміністраторка заперечує провину закладу і стверджує, що батьки нібито самі підкинули бите скло у десерт своїх дітей. Крім того, адміністраторка відмовилася показувати запис з відеокамер і поліцейським, і відвідувачам.

За даними місцевих ЗМІ, потерпілим навіть не повернули гроші за морозиво. Вибачень від них теж ніхто не дочекався.

Як можна почути на відео, після прибуття на місце поліції батьки вирішили написати заяву через даний інцидент, а адміністраторка, у свою чергу, готує зустрічну заяву - про шахрайські дії з боку відвідувачів.

Нагадаємо, у Кривому Розі невідомі "атакують" двір битим склом і соляркою, кадри: "Намагаються вижити дітей".

Також Politeka писала, що сталася трагедія у Дніпрі: в серйозній ДТП обірвалося життя однорічної дитини, кадри з місця аварії.

Раніше Politeka повідомляла, що у Дніпрі роми вкрали дитину і відвезли в невідомому напрямку: оголошено план-Перехоплення.