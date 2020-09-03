На Днепропетровщине женщина хотела купить своему ребенку сок, а взамен получила непонятную и очень сомнительную жидкость

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение пользовательницы соцсети Натальи Ткаченко.

Так, в городе Марганец Днепропетровской области женщина купила сок своему ребенку, однако в упаковке обнаружила что-то гадкое и совсем не похожее на ожидаемый напиток.

Женщина рассказала, что недавно она купила своему ребенку маленький пакетик сока популярной торговой марки, чтобы поднять уровень сахара в организме. Однако, когда мальчик начал пить, соломинка чем-то забилась и напиток не проходил. Тогда мать решила раскрыть коробочку, чтобы посмотреть, в чем проблема, и что могло застрять в соломинке.

Как выяснилось, внутри пакета оказалась непонятная скользкая жидкость, которая напоминала плесень. Впрочем, по словам днепрянки, это вряд ли была плесень, поскольку ее текстура была гораздо более плотной.

Пользователи сети были шокированы опубликованными фотографиями и отметили, что тоже часто своим детям покупают соки данной марки. Некоторые посоветовали делать малышам соки и компоты самостоятельно, чтобы точно быть уверенными в составе напитков.

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