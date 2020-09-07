У Дніпрі відбудеться перепоховання українського військового, який загинув на Донбасі у 2016 році Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію в соцмережі. Так, 11 вересня, у п'ятницю, на Краснопільскому кладовищі приблизно о 13.30-15.00 перепоховають українського бійця.

"Війна переслідує нас і на мирній території. Для мене було жахливо дізнатися, що могила Кості Шрамко і після смерті постійно "на передовій", не дають Кості спокою вороги і після смерті", - написала дніпрянка Катерина Українцева.

Вона повідомила, що 11 вересня 2020 року відбудеться перепоховання Костянтина Шрамка з кладовища в місті Родинське Донецької області на Краснопільське кладовище міста Дніпра.

"Це важка емоційно подія для близьких, вони потребують підтримки побратимів. "Дніпро-1", давайте згуртуємося та підтримаємо рідних Кості. Думаю, душа його нарешті знайде спокій, бо тут багато його побратимів, і ніхто не знущається над їхніми могилами", - написала Українцева.

За даними дніпровських ЗМІ, Костянтин Шрамко добровольцем пішов на війну в травні 2014 року. Він загинув під час мінометного обстрілу біля селища Піски Донецької області 19 листопада 2016 року, виконуючи завдання на території, контрольованій противником.

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