У Дніпрі просять про допомогу безпритульному собаці, якого "підкинули" волонтерам

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Реабілітаційний центр і притулок для тварин, які потрапили в біду, "Друг".

За даними волонтерів, собаку, який раніше жив у людей, підкинули в поле біля притулку. Волонтери просять допомоги у дніпрян, щоб зібрати кошти на лікування тварини.

Собаку назвали Забавою, при обстеженні з'ясувалося, що у собаки - ЧМТ, плюс безліч заживших ран і безліч ще гниючих.

"Шрам на губі, на одній з лапок вигниті пальчики, біля попи - діра всередину в глибину з палець, гниюча. Шкода, дуже шкода цю добру собачку. Хіба заслужила вона долі бути викинутою?" - пишуть волонтери.

Тварину не залишили в полі без допомоги, привезли її в клініку, де їй призначили лікування і взяли кров на аналізи. Обробки ран, марфлоксін, актовегін, залізо через сильну анемію - все це їй треба отримати, і за все це треба чимало заплатити, тому без допомоги небайдужих не обійтись.

"Допоможіть Забушці, друзі! Сподіватись їй більше немає на кого, окрім нас із вами..." - йдеться в повідомленні волонтерів.

Також на сторінці реабілітаційного центру оприлюднили всі дані для охочих допомогти знедоленій тварині.

Нагадаємо, під Дніпром ветеринари врятували собаку, яку господарі принесли на усипляння: зворушливі кадри.

Також Politeka повідомляла, що історія криворізького Хатіко зворушила українців до сліз, кадри: "Три роки жив на могилі господаря і...".

Раніше Politeka писала про те, що пес із Харкова цілий місяць добирався з нового будинку до старих господарів: жалісливе відео.