На Дніпропетровщині сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинули три людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, за даними правоохоронців, у Криничанському районі під Дніпром внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля ВАЗ. Ще один пасажир авто, як повідомили в поліції, отримав травми та був доставлений до лікарні.

В поліції також зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 8 вересня, о першій годині дня на 167 км траси М-04.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Під час руху водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099.

Наразі встановлюються всі обставини трагічної ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

На місці ДТП у Криничанському районі працює поліція Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у Дніпрі на ходу з маршрутки випав пасажир, кадри: "встав, зібрав речі і...".

Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю: "Затиснув дверима і проїхав кілька...".