На Дніпропетровщині сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинули три людини
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
 
Так, за даними правоохоронців, у Криничанському районі під Дніпром внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля ВАЗ. Ще один пасажир авто, як повідомили в поліції, отримав травми та був доставлений до лікарні.
 
В поліції також зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 8 вересня, о першій годині дня на 167 км траси М-04.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Під час руху водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099.

Наразі встановлюються всі обставини трагічної ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.
 
На місці ДТП у Криничанському районі працює поліція Дніпропетровщини.

На місці ДТП у Криничанському районі працює поліція. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля «ВАЗ». Ще один пасажир «ВАЗу» отримав травми та був доставлений до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 вересня 2020 року о 13:00 на 167 км траси М-04. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Mercedes-Benz GLS 400» рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з ремонтними роботами. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21099». Наразі встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. #поліція #новини #ДТП Юрий Небесский Анна Старчевская (Старчевська Ганна)

Gepostet von Поліція Дніпропетровської області am Dienstag, 8. September 2020

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