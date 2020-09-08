На Дніпропетровщині сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинули три людини
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Так, за даними правоохоронців, у Криничанському районі під Дніпром внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини – водій та два пасажири автомобіля ВАЗ. Ще один пасажир авто, як повідомили в поліції, отримав травми та був доставлений до лікарні.
В поліції також зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 8 вересня, о першій годині дня на 167 км траси М-04.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Під час руху водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099.
Наразі встановлюються всі обставини трагічної ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.
На місці ДТП у Криничанському районі працює поліція Дніпропетровщини.
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