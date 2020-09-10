Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що він говорив на вухо Зеленському на знімку, який став справжнім мемом свого часу

Як повідомляє Politeka, всі крапки над "і" в цьому питанні Богдан розставив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Так, за словами Богдана, легендарне шепотіння на вухо відбулось під час візиту глави держави у Дніпро, коли Зеленський уклав парі з мером міста Борисом Філатовим.

"На мосту в Дніпрі розмова з Філатовим зайшов в глухий кут. Будував - не будував, відкрив - не відкрив... Далі - тільки падіння. Але треба було, щоб президент правильні слова говорив. У цей час я йому шепочу на вухо: "Візьми з нього дату і бийся об заклад з ним, що він завершить до цієї дати будівництво. І обіцянку, що якщо він цього не зробить, то він пише заяву про звільнення", - розповів Богдан.

При цьому він зізнався, що якість ремонту після завершення будівництва ніхто не перевіряв.

"Філатову діватися було нікуди. Він сам назвав дату і він сам дав публічну обіцянку. Він зі шкіри ліз, щоб цей міст добудувати. І добудував. Якісно, неякісно - ми забули це перевірити. Не ми, а менеджмент. Багатьом це не подобалося, багато хто мене критикував", - сказав Богдан.

Нагадаємо, Зеленський висунув у мери Дніпра депутата від партії Порошенка: що про нього відомо.

Раніше Politeka писала, що Філатов заявив, що український уряд хоче забрати у міста 100 млн грн, призначених на будівництво аеропорту.