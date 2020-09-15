У Дніпрі зафіксували новй спалах коронавірусу, і на карантин закрили всю школу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпровську панораму".

Так, у Дніпрі стало відомо про те, що в школі №137 на COVID-19 захворіли 5 педагогів, двох з них забрали до лікарні.

За офіційною інформацією, на дистанційне навчання відправили всю школу - всі 37 класів і 1099 учнів.

Дистанційне навчання триватиме до кінця наступного тижня - 27 вересня.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в НВК №137, з метою запобігання поширенню захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу, керівником установи прийнято рішення ввести дистанційний режим роботи з 14 по 27 вересня", - повідомили в гумдепартаменті Дніпра.

Раніше повідомлялось, що за фактом порушення карантину під час святкування Дня міста в Дніпрі можуть відкрити кримінальне провадження.

Так, під час традиційної селекторної наради представники правоохоронних органів поінформували президента України Володимира Зеленського, що на святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі зібралися десятки тисяч людей, які не дотримувались введених карантинних обмежень та були без засобів індивідуального захисту.

Як відомо, у суботу, 12 вересня, у Дніпрі святкували День міста. На захід прийшли тисячі людей, більшість з яких були без масок і не дотримувались дистанції, передбаченої під час карантину.

Нагадаємо, осередок вірусу знайшли у Дніпровському виші: студентів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, осередок вірусу знайшли у школі під Дніпром: дітей та вчителів терміново відправили на карантин.