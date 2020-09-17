У Дніпрі з'явились "весільні крадії", які крадуть у наречених ключі від квартири та виносять з дому майно, поки молоді святкують найважливіший день у своєму житті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис дніпрянина Сергія Ковалевського у соцмережі.

Так, дніпрянин розповіВ, що невідомі вкрали сумочку у нареченої прямо на весіллі, щоб пограбувати квартиру, поки там нікого немає.

Ця історія трапилася з його одногруппником на весіллі.

"Вересень - сезон весіль. І новий сезон у злодіїв. Сталося все після реєстрації шлюбу. Коли молодята вирушили з гостями на прогулянку. Навколо було досить багато людей. І зловмисникам було просто злитися з натовпом і залишитися непоміченими. Сумочка нареченої періодично заважала красивим знімкам. Іноді її тримала дружка. А іноді її просто ставили на парапет поруч", - розповів дніпрянин.

Зникнення сумочки наречена та гості помітили не відразу. Коли зрозуміли, що в ній лежав паспорт з пропискою і ключі від квартири, стало очевидно, що злодії поїхали додому до нареченої - за адресою, яку вказано в паспорті.

Батьки молодих з підмогою відразу помчали додому. На щастя, злодії нічого не встигли взяти, але встигли втекти. В квартирі одразу ж замінили замки.

Тим не менш, як розповів дніпрянин, цей випадок не зіпсував молодятам свято.

"Просто до весілля додався невеликий квест, з якого висновки однозначні", - зазначив він.

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