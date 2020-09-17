У Кривому Розі стався кричущий випадок - матір викинула свою новонароджену дитину, закривши її у картонній коробці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, у Кривому Розі Дніпропетровської області мати залишила новонароджену дитину напризволяще, викинувши її в закритій картонній коробці. Все місто довго обговорював цей випадок, а поліція шукала горе-матір, яка так жорстоко повелася із власною дитиною.

Жінка вдягнула сина в костюм, поклала в картонну коробку і пішла.

Цей випадок стався у Кривому Розі ще декілька місяців тому. Тоді дитину врятували завдяки дівчині, яка проходила повз лісосмугу. Вона почула плач дитини, а потім побачила шокуючу картину - новонароджений хлопчик лежав у закритій картонній коробці. Очевидиця викликала на місце правоохоронців.

Через кілька днів горе-матір знайшли. Нею виявилася 26-річна місцева жителька, у якої вже було четверо дітей, однак всі вони з нею не проживали, тому що їх вилучили з сім'ї, а служба у справах дітей попросила суд позбавити жінку батьківських прав.

Врятованого хлопчика назвали Сергієм і надали йому статус дитини, що залишилась без батьківського піклування. Малюка вже забрали з лікарні і перевели в Будинок дитини.

"На сьогоднішній день хлопчика поки нікуди не влаштували. Щодо інших дітей жінки - 2-річного Олексія, 4-річного Тимура, 6-річного Єгора і 7-річного Ярослава - триває розгляд справи про позбавлення матері батьківських прав. Щодо Сергійка, до цієї позовної заяви додали ще одну. Мати жодного разу не приходила і не цікавилася долею своїх дітей. Єдине - їх відвідувала 71-річна бабуся, але вона не може взяти дітей собі силу свого віку", - розповіла головна спеціалістка служби у справах дітей Криворізької міської ради Юлія Еланцева.

Вона також розповіла, що всіх дітей горе-матері будуть влаштовувати в прийомну сім'ю в дитячий будинок сімейного типу, коли жінку позбавлять батьківських прав.

"Якби Сергій був один, то його б усиновили, у нас черга бажаючих на усиновлення, а оскільки дітей у сім'ї п'ятеро, ми не можемо їх розлучати, тому єдиний варіант для цих діток - будинок сімейного типу", - пояснила вона.

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