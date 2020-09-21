У середу, 30 Вересня, лунатимуть сирени у Дніпрі та по всій Дніпропетровській області

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу Дніпровської ОДА.

Так, повідомляється, що для перевірки системи централізованого оповіщення в області прозвучить навчальна тривога, за допомогою якої жителів повинні сповіщати про надзвичайну ситуацію.

Сирени звучатимуть протягом трьох хвилин, розпочавшись о 13: 55. У прес-службі нагадали жителям міста і області, що повідомлення містить інформацію про характер надзвичайної ситуації, а також місце і час її виникнення, території, що потрапила в зону ураження і порядок дій людей, які знаходяться на цій території.

Українцям, яких сигнал тривоги застав вдома, рекомендують тримати постійно включеним телевізор або радіоприймач для своєчасного отримання розпоряджень влади з питань цивільного захисту, розповісти про отриману інформацію сусідам, мати при собі засоби індивідуального захисту, аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, предмети особистої гігієни, запас води і їжі.

Крім того, громадянам необхідно перекрити в квартирі газ, воду, вимкнути електролічильник, закрити і ущільнити вікна, а також отримати інформацію про найближче місце укриття (паркінг, підвал і т.п.).

Жителів просять з розумінням поставитися до майбутньої перевірки і не панікувати у зв'язку з виттям сирен.

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