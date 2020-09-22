У Криворізькому районі Дніпропетровської області знайшли застарілий артилерійський снаряд

Про це інформує Politeka з посиланням на місцевий ресурс 0564.ua.

У прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області повідомили, що 21 вересня надійшло повідомлення про те, що біля села Новоіванівка чоловік під час проведення земельних робіт знайшов застарілий артилерійський снаряд калібру 122 мм.

Піротехніки обстежили місце НП, інших вибухонебезпечних предметів при цьому виявлено не було.

У відомстві нагадали, що при виявленні підозрілих знахідок треба відразу ж повідомити про це за телефонами спецліній 101 або 102.

Категорично заборонено чіпати підозрілий предмет, пересувати його, засипати землею або чимось його накривати. Також небезпечно для життя намагатися розібрати незнайомий предмет. Навколо виявленого предмета треба встановити з підручних засобів огорожу і очікувати прибуття рятувальників.

Politeka писала, що на Харківщині біля водосховища знайшли боєприпаси. Так, 17 вересня піротехніки обстежили в Харкові території з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Відомо, що на окремих територіях знищено чотири артснаряди, одну мінометну міну, одну авіабомбу і 100 патронів.

Також у Харківській області сапери знешкодили понад 40 боєприпасів. Відомо, що всього сапери знищили 44 вибухонебезпечних предмети, серед яких 22 мінометні міни і 22 артилерійських снаряди різного калібру. Всі боєприпаси знешкодили на спеціальних вибухових майданчиках за межами населених пунктів.

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