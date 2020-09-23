У п'ятницю, 18 вересня в Павлограді Дніпропетровської області госпіталізували 16-річну дівчину, яка отруїлася сурогатним алкоголем

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцевий новинний ресурс Павлоград.dp.ua.

Так, повідомляється, що місцева бригада "швидкої" госпіталізувала дівчину в лікарню.

Увечері на номер 103 надійшло повідомлення про те, що дівчина лежить без свідомості на вулиці Горького. За словами керівника Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радія Шевченка, виною всьому став сурогатний алкоголь, який та вживала.

"Алкогольна кома, падіння з висоти, перелом кісток носа, множинні садна обличчя, пошкодження м'яких тканин нижньої кінцівки", – перерахував медик попередній діагноз дівчини.

Politeka писала, що в Дніпропетровській області діти потрапили в лікарню після прийому таблеток дідуся. Так, за даними місцевих ЗМІ, в Металургійному районі Кривого Рогу двоє маленьких дітей отруїлися таблетками. Відомо, що інцидент стався з дітьми віком 1 і 2 роки.

За наявною інформацією, вони випили нейролептик, який приймав їх дідусь. Можливо, малюки прийняли таблетки за цукерки. Даний препарат застосовують при лікуванні депресивного синдрому і при інших схожих захворюваннях. З попереднім діагнозом "отруєння" малюків госпіталізували в реанімаційне відділення Криворізької міської клінічної лікарні №8.

У селищі Липці, що під Харковом, четверо маленьких дітей отруїлися щурячою отрутою. Четверо дітей у віці 2, 5, 6 і 8 років отруїлися щурячою отрутою і були терміново доставлені в токсикологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні, передає прес-служба ГУ НП Харківської області.

"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15. При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою і вирішили його з'їсти. За словами лікаря, зараз стан дітей задовільний. Всі обставини НП встановлюються", - розповіли в поліції.

Нагадавши, у Дніпрі дитина влаштувала пожежу в будинку, кадри: "бабуся, що випила, відпочивала в іншій кімнаті".

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