У Дніпрі з'являться сучасні трамваї, закуплені у Німеччині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення міськради Дніпра.

Так, у Дніпрі готують до виходу на маршрути трамваї із Німеччини.

За даними міськради, для Дніпра закупили 20 трамвайних вагонів у Лейпцигу. Наразі до міста надійшла вже друга партія - ще 7 одиниць транспорту. Трамваї адаптують до роботи на коліях Дніпра.

Трамваї переобладнують у міській вагоноремонтній майстерні, яка, як наголошують у міськраді, є єдиною в Україні, де виконують такі адаптаційні роботи. Після ремонту термін експлуатації таких вагонів збільшується на цілих 10-15 років.

За словами директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимира Кобеця, трамваї в дуже гарному стані.

"У кабіні водія передбачена система кондиціонування. У салоні всі елементи, які потребують заміни, будуть замінені. Перед виходом на маршрут трамваї будуть перефарбовані в колір бренду нашого міста. Трамваї у Німеччині пройшли глибоку модернізацію і мають сучасну систему управління, що дозволяє економити електроенергію на 40%. На маршрут трамваї вийдуть після повного добору вагонів і попереднього обкатування", - розповів він.

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