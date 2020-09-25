У Дніпрі вшанували пам'ять двох загиблих поліцейських

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Так, стало відомо, що в Дніпрі для співробітників правоохоронних органів настав "чорний день" - рівно 4 роки тому, 25 вересня 2016 року обірвалося життя двох патрульних.

Дніпровські правоохоронці з нагоди скорботної дати зібралися на могилі загиблих побратимів, щоб вшанувати їхню пам'ять і поклонитися. Ця трагедія тоді сколихнула всю країну.

Поліцейські Артем Кутушев і Ольга Макаренко стали першими патрульними, які загинули під час виконання службових обов'язків. Вони працювали весь час разом, і розуміли один одного з півслова.

Сьогодні колеги згадують Артема і Ольгу тільки добрими словами, і кажуть, що це велика втрата для всієї України.

"25 вересня не хочеться казати багато слів. Цей день увійшов в історію патрульної поліції Дніпра і всієї країни як один з найтрагічніших. 4 роки тому ми втратили колег і друзів. Ми пам'ятаємо Артема Кутушева та Ольгу Макаренко", - йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області.

В цей день у всіх управліннях патрульної поліції були приспущені прапори. Вони віддають данину пам'яті загиблим співробітникам правоохоронних органів.

"Пам'ятаємо, низько схиляємо голови перед вашим подвигом", - йдеться в повідомленні поіції.

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