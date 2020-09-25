У Дніпрі вшанували пам'ять двох загиблих поліцейських
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Так, стало відомо, що в Дніпрі для співробітників правоохоронних органів настав "чорний день" - рівно 4 роки тому, 25 вересня 2016 року обірвалося життя двох патрульних.
Дніпровські правоохоронці з нагоди скорботної дати зібралися на могилі загиблих побратимів, щоб вшанувати їхню пам'ять і поклонитися. Ця трагедія тоді сколихнула всю країну.
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Поліцейські Артем Кутушев і Ольга Макаренко стали першими патрульними, які загинули під час виконання службових обов'язків. Вони працювали весь час разом, і розуміли один одного з півслова.
Сьогодні колеги згадують Артема і Ольгу тільки добрими словами, і кажуть, що це велика втрата для всієї України.
"25 вересня не хочеться казати багато слів. Цей день увійшов в історію патрульної поліції Дніпра і всієї країни як один з найтрагічніших. 4 роки тому ми втратили колег і друзів. Ми пам'ятаємо Артема Кутушева та Ольгу Макаренко", - йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області.
В цей день у всіх управліннях патрульної поліції були приспущені прапори. Вони віддають данину пам'яті загиблим співробітникам правоохоронних органів.
"Пам'ятаємо, низько схиляємо голови перед вашим подвигом", - йдеться в повідомленні поіції.
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