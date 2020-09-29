У Дніпрі річку забруднюють каналізаційними водами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Мова йде про річку Самара. Дніпрянин зняв відео, на якому можна побачити, як вода у річці стала майже чорного кольору через скидання каналізації.

Також дніпрянин зазначив, що біля річки стоїть жахливий запах.

"Ахтунг! Прямо зараз, в районі початку вул. Байкальська скидання каналізації в річку Самара. Сморід стоїть такий, що обпікає при вдиху гортань", - йдеться в повідомленні.

Також автор відео наголошує, що складно сказати, звідки саме зливаються каналізаційні води, тому що вони йдуть звідкісь з-під землі. Дніпрянин вирішив зафіксувати даний факт на відео, щоб на місце відправили поліцію або СОБ у зв'язку із даним правопорушенням.

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