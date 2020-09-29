У Дніпрі стали все частіше помічати неочікуваних тварин - лисиць

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, в соцмережі з'явились фото і відео лисиць, яких помічають люди у межах міста. Зокрема, тварин бачили на 12-му кварталі і в районі ДІІТу.

"Лисиці стали в Дніпрі частими гостями. Були помічені на 12 кварталі і ДІІТ", - йдеться в повідомленні.

Поява хижака посеред житлового кварталу у Дніпрі викликало бурхливе обговорення в соцмережах. Більшість дніпрян у коментарях висловили думку, що лисиця в місті - це переносник сказу, тому що здорові тварини практично ніколи не покидають своє середовище проживання. До людей зазвичай виходять тільки хворі. Сказ або гідрофобія можуть позбавити лисицю страху і обережності, тому вона не побоїться з'явитись у місті. До того ж, люди пишуть, що відомі випадки нападу лисиць не тільки на людину, але і на великих тварин. Гідрофобія викликає важке ураження центральної нервової системи, і якщо після укусу не зробити щеплення, наслідки можуть бути дуже сумними.

Якщо ви помітите лисицю у місті, рекомендується відразу дзвонити в КП "Зооконтроль".

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