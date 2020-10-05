У Дніпрі сталася пожежа у багатоквартирному будинку, під час якої рятувальники виносили на руках дітей з палаючої будівлі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, в неділю, 4 жовтня, в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чернишевського у Дніпрі сталася пожежа. На місце події виїхали 7 рятувальників.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що вогонь виник в підвалі чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на руках трьох дітей.

За даними пресслужби ДСНС, вогонь знищив дошки і сміття на площі 30 квадратних метрів.

Загиблих і постраждалих в результаті пожежі немає.

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