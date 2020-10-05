Місцеві в паніці і не знають, що робити

У Дніпрі невідомі хулігани обстрілюють вікна житлового будинку з пневматичного пістолета

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію у соцмережі.

Так, дніпрянка повідомила, що на житловому масиві "Перемога-3" на вікнах квартири з'явились сліди від куль.

Після роботи жінка прийшла додому і помітила на склі вікна своєї квартири слід від пострілу. Хто і навіщо міг це зробити - вона не знає. Проте, постріли у вікна будинку №98 також чули і бачили раніше сусіди жінки з 14-го поверху.

Місцеві жителі стверджують, що кулі з пневматичної зброї калібром 5,45 та 9 міліметрів регулярно прилітали в їхні вікна з боку вулиці Гагаріна. На думку дніпрян, стрілянина - справа рук районних хуліганів, які таким чином забавляються і можуть когось травмувати.

У коментарях пишуть, що подібні випадки трапляються і в інших містах, і припускають, що це може бути своєрідний "челендж".

"Тільки сьогодні в новинах розповідали про аналогічних стрільців, але не в Дніпрі. Челлендж?", "Це приватний сектор веселиться...", "Я сьогодні вночі чула постріл і сміх жіночий", "У нас на 14 поверсі таке саме. Веселяться придурки ", - пишуть в коментарях.

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