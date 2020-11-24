У Дніпрі діти вбили двомісячне цуценя

Як передає Politeka.net, кричущі подробиці на своїй сторінці у Facebook розповіла волонтер Галина Бабешко.

За її словами, все сталося на Євпаторійській вулиці.

"Дізналася що на євпаторійській ростуть майбутні маніяки, діти забили палицями цуценя! Цуценяті від роду 2 місяці, і впевнена що таке насильство прищеплюють вдома, тільки вдома вони можуть почути що собак можна бити, труїти, тиснути машиною", - поділилася волонтер.

Від того, що сталося дівчина прийшла в справжній жах.

"Я розбита морально, як можна забити палицями цуценя, він був такий милий, дуже контактний, прости малюк, я не встигла тобі допомогти... Що зробив цей щеня? У чому завинив? Кого ви виховуєте люди? Слів немає...",- підсумувала волонтер.