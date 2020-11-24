У Дніпрі діти вбили двомісячне цуценя

Як передає Politeka.net, кричущі подробиці на своїй сторінці у Facebook розповіла волонтер Галина Бабешко.

За її словами, все сталося на Євпаторійській вулиці.

"Дізналася що на євпаторійській ростуть майбутні маніяки, діти забили палицями цуценя! Цуценяті від роду 2 місяці, і впевнена що таке насильство прищеплюють вдома, тільки вдома вони можуть почути що собак можна бити, труїти, тиснути машиною", - поділилася волонтер.

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Від того, що сталося дівчина прийшла в справжній жах.

"Я розбита морально, як можна забити палицями цуценя, він був такий милий, дуже контактний, прости малюк, я не встигла тобі допомогти... Що зробив цей щеня? У чому завинив? Кого ви виховуєте люди? Слів немає...",- підсумувала волонтер.


Інцидент не залишився без уваги громадськості. Користувачі мережі обурені такою жорстокістю дітей.
"Ну хороші люди з них точно не виростуть"," у всі часи, людям жилося непросто, але не звірствували, бо зараз, моя думка, все залежить від батьків, від роду, що вкладають у дітей батьки, чим живе рідні, то і отримує суспільство", "Мені здається ці діти, які спочатку знущаються над тваринами, потім просто не можуть вирости нормальними людьми. У майбутньому це все одно в тій чи іншій мірі моральні виродки", " а ви знаєте чиї це діти? Може батькам сказати що вони творять? Тварин шалено шкода, у них і так важке життя, а тут ще й моторошне насильство", - писали в коментарях під постом волонтера.

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