У Дніпрі діти вбили двомісячне цуценя
Як передає Politeka.net, кричущі подробиці на своїй сторінці у Facebook розповіла волонтер Галина Бабешко.
За її словами, все сталося на Євпаторійській вулиці.
"Дізналася що на євпаторійській ростуть майбутні маніяки, діти забили палицями цуценя! Цуценяті від роду 2 місяці, і впевнена що таке насильство прищеплюють вдома, тільки вдома вони можуть почути що собак можна бити, труїти, тиснути машиною", - поділилася волонтер.
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Від того, що сталося дівчина прийшла в справжній жах.
Інцидент не залишився без уваги громадськості. Користувачі мережі обурені такою жорстокістю дітей.
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