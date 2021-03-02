Жителі семи районів Дніпра 3 березня проведуть без електрики з 9:00 до 17:00 години. Це пов'язано з плановим проведенням робіт
Про це пише "dnepr.info"
Як стало відомо, відключення планується зробити в денний час 3 березня. Причиною стали роботи з налагодження та модернізації обладнання.
У Центральному районі це торкнеться вулиць:
пр-т о. Пушкіна, 13
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вул. м. Руденка 2-26;
вул. П. Григоренко 3-35, 2-12;
вул. Ульянова 29;
вул. Шмідта 43,
вул. Ю. Савченко 18-40
Соборний район
вул. О. Вишні,
пер. Бузиновий,
вул. з. Космодем'янської,
вул. льотчиків,
вул. танкістів,
пров. Льотчиків,
вул. Черняховського,
пров. Льотчиків
вул. Вінницька
спуск Крутогірний, 16, 16а, 16д,
вул. Бараульська, 2/4, 2а, 2б, 2в, 2г.
Чечелівський район
вул. Новошкільна 19а, 58/1-66, 105,151-119,
вул.поточна 3-35, (17"в"-69"б" № з літерами),17-49.67 д/1,67 д/2,67 з.,
вул. Соснова 2-22б,
вул. високогірна 2Б, 118,
вул. Фесенка 1-22, 3-37
вул. поточна 2-80, 3-59;
вул. Новошкільна 177-195,217, 104-134;
вул. Полинна 8-10а,б.,36-38,44; 37-39,
вул. Соснова 1-11, 22-46;
вул. Новошкільна 100-102, 153-175, 217
"Дніпро-Нафта»
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вул. Лєскова 35-55, 24-48,
вул. передова 712,
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вул. Л. Роя 27-33;28,
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вул. вітряна 5.
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Гуртовий 9а,б, в,г, 11а, б, в, г,
вул. Передова 571а,б,в, 461-471,618,548-550-668,475-561
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Гайдамацький 1-15, 2-26,
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вул. ентузіастів 39
вул. Ватутіна 1-11,16,18,20,22,
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Вірменський 1-15, 2-10, 16-22,
вул. Велика Діївська 112"б", 126-134, 133-185,
пер. Червонокалиновий 24-40,47-75
вул. Лисенка 1,3 ж,3д, 2-10 "б", 10в,
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вул. ентузіастів 1-37, 2-30,
вул. Сонячна 1-7, 2-22,
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вул. жигулівська 1-37, 2-36,
вул. Писемського 21/1,
вул. Порохова 1-35, 2-28,
вул. Юпітерна 1-19, 2-16
вул. Бібліотечна 1-13, 2-14,
вул. Лікарняна 17-77, 2-48, 48а,
вул. Михайла Лояна 26-116,
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зоряної 1-11, 2-48,
вул. Коханівська 41, 43-а.
вул. старий шлях 5а,
вул. Михайла Лояна 2-24,
вул. Генерала Волівача 1,
вул. Генерала Волівача 5-29,
лікарняний 2, 4,14-16,
вул. старий шлях 3-9, 2-10,
вул. Лікарняна 1-31,
вул. Сєрова 2-74, 5-63, 71, 75,
вул. старий шлях 5а, 6, 7,
лікарняний 8.
Самарський район
вул. Немировича-Данченка 44-56,
вул. А. Королева 45-123; 40-60.
Шевченківський район
вул. Олександра Кониського 1-11, 2-10,
вул. Виконкомівська 37-47,26-38,
вул. Святослава Хороброго 1-11, 2-10.
Нагадавши, у Дніпрі медики борються за життя дитини.
Як повідомляла Politeka, Головлікар Мечникова розповів про відчай підступних хворих.
Також Politeka писала, у Дніпрі збили дівчину на переході.