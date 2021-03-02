Жителі семи районів Дніпра 3 березня проведуть без електрики з 9:00 до 17:00 години. Це пов'язано з плановим проведенням робіт

Про це пише "dnepr.info"

Як стало відомо, відключення планується зробити в денний час 3 березня. Причиною стали роботи з налагодження та модернізації обладнання.

У Центральному районі це торкнеться вулиць:

пр-т о. Пушкіна, 13

вул. м. Руденка 2-26;

вул. П. Григоренко 3-35, 2-12;

вул. Ульянова 29;

вул. Шмідта 43,

вул. Ю. Савченко 18-40

Соборний район

вул. О. Вишні,

пер. Бузиновий,

вул. з. Космодем'янської,

вул. льотчиків,

вул. танкістів,

пров. Льотчиків,

вул. Черняховського,

пров. Льотчиків

вул. Вінницька

спуск Крутогірний, 16, 16а, 16д,

вул. Бараульська, 2/4, 2а, 2б, 2в, 2г.

Чечелівський район

вул. Новошкільна 19а, 58/1-66, 105,151-119,

вул.поточна 3-35, (17"в"-69"б" № з літерами),17-49.67 д/1,67 д/2,67 з.,

вул. Соснова 2-22б,

вул. високогірна 2Б, 118,

вул. Фесенка 1-22, 3-37

вул. поточна 2-80, 3-59;

вул. Новошкільна 177-195,217, 104-134;

вул. Полинна 8-10а,б.,36-38,44; 37-39,

вул. Соснова 1-11, 22-46;

вул. Новошкільна 100-102, 153-175, 217

"Дніпро-Нафта»

АНД район

вул. Лєскова 1-31,33,18-22,

вул. Царичанська 56,62-94,

вул. Невська 1-35,37,10-36,

вул. Лєскова 35-55, 24-48,

вул. передова 712,

вул. Петриківська 19-83, 34-98

вул. Анадирська 19А-19Ж,19/1,19 Д,19Г,19В,19В/1,19 Б,19А,19Г,19Е,17Б,17,39-21,34-16,2-14,3-15А,15Б,15,38.

вул. Л. Роя 24А, 24Б,

вул. широка 130-132;197-217;138-138б,

вул. Алуштинська 1а / 1,1,5,9,9 а,4-8.

вул. вітряна 52-56, 58-62.

вул. Л. Роя 27-33;28,

вул. Башкірська 1-5.Л. Роя 1-25, 2-20,

вул. широка 112а-214,177-197.

вул. вітряна 5.

вул. Л. Роя 26

вул. Оптова 7-31356-78,

Гуртовий 9а,б, в,г, 11а, б, в, г,

вул. Передова 571а,б,в, 461-471,618,548-550-668,475-561

проспект Мануйловський, 73, 75, 75а, 77

просп. Мануйлівський, 73, 75, 75а, 77

Новокодацький район

вул. Андрійченка 14-66, 59-85,

Покровський 1-9,2-16,

вул. Біла балка 1-9, 2-52.

вул. Вагнера 23-63,87,87 а,14-42,

Пер. Вагнера 24-58.

вул. Одарівська Таромське 1-25,

вул. Одарівська Таромске2-22,

вул. Рожкова 15-21,

вул. Шевченка 1-99, 2-86в,

вул. Одарівська Таромське 24-84,

вул. Степова Сухачівка центр 1-33, 2-34, 70-80,

вул. Одарівська Таромське 29-71,

вул. Нова 1,3,7,21,31-35, 2-66,

вул. Шмідта 70-74,31 а,33,35, 37

вул. Гайдамацька 88-112, 91-213,

Гайдамацький 1-15, 2-26,

вул. Порохова 61a,

тупик упертий 76,76 "а","б","в"," г", 80-104, 1-29, 2-74,

вул. ентузіастів 39

вул. Ватутіна 1-11,16,18,20,22,

пер. Краснокалиновый 56-74, 91-111,

Вірменський 1-15, 2-10, 16-22,

вул. Велика Діївська 112"б", 126-134, 133-185,

пер. Червонокалиновий 24-40,47-75

вул. Лисенка 1,3 ж,3д, 2-10 "б", 10в,

вул. Квітуча 1-25, 2-42,

вул. ентузіастів 1-37, 2-30,

вул. Сонячна 1-7, 2-22,

вул. Ільюшина 1-7а, 2-8,9-53, 10-44,

вул. Гайдаматьска 30/2-86, 35-89,

вул. Порохова 30-66, 37-83,

вул. жигулівська 38,38 а,

вул. Митищенська 1-39, 2-34,

вул. жигулівська 1-37, 2-36,

вул. Писемського 21/1,

вул. Порохова 1-35, 2-28,

вул. Юпітерна 1-19, 2-16

вул. Бібліотечна 1-13, 2-14,

вул. Лікарняна 17-77, 2-48, 48а,

вул. Михайла Лояна 26-116,

лікарняний 20, 3-45, 22-а, 22-б,

зоряної 1-11, 2-48,

вул. Коханівська 41, 43-а.

вул. старий шлях 5а,

вул. Михайла Лояна 2-24,

вул. Генерала Волівача 1,

вул. Генерала Волівача 5-29,

лікарняний 2, 4,14-16,

вул. старий шлях 3-9, 2-10,

вул. Лікарняна 1-31,

вул. Сєрова 2-74, 5-63, 71, 75,

вул. старий шлях 5а, 6, 7,

лікарняний 8.

Самарський район

вул. Немировича-Данченка 44-56,

вул. А. Королева 45-123; 40-60.

Шевченківський район

вул. Олександра Кониського 1-11, 2-10,

вул. Виконкомівська 37-47,26-38,

вул. Святослава Хороброго 1-11, 2-10.

Нагадавши, у Дніпрі медики борються за життя дитини.

Як повідомляла Politeka, Головлікар Мечникова розповів про відчай підступних хворих.

Також Politeka писала, у Дніпрі збили дівчину на переході.