Важка травма черепа у вагітної жінки, кома у 3-х річної дитини та збитий на смерть 70-річний пішохід, такі наслідки аварії в Павлограді, поліція просить свідків допомогти слідству

Про це пише офіційний сайт поліції Павлограда.

За словами співробітника пресцентр поліції, смертельна ДТП сталася в Павлограді (Дніпропетровська область) 27 лютого. Водій, не впоравшись з керуванням автомобіля, влетів у стовп.

Трагедія сталася, коли темно-синього кольору Volkswagen Polo рухався вулицею Дніпровською, в машині, крім водія знаходилися пасажири. Це 32-х річна жінка на 20-му тижні вагітності, а також 2-х річний малюк.

За попередньою інформацією, близько 13:40 в районі місцевого розважального центру з вини водія, автомобіль вилетів з проїжджої дороги. Під колеса потрапив літній 70-річний пішохід, який отримав травми, не совісні з життям.

Після чого автомобіль "Volkswagen Polo" влетів у стовп.

Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце ДТП, госпіталізувала вагітну жінку і дитину. У постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом стегна і струс.

На жаль, в реанімацію потрапила і дитина, що їхала пари. У нього забій мозку і закрита черепно-мозкова травма. Зараз малюк перебуває в Комі під наглядом лікарів.

Співробітники поліції встановлюють всі деталі події, також розшукують свідків справи. Вони просять усіх жителів Павлограда, хто може чимось допомогти слідству, зв'язатися телефоном поліції. Адже інформація може серйозно допомогти в даній справі.

Нагадавши, у Дніпрі авто знесло дівчину на пішохідному переході.

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