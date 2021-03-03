Лікарі міста Дніпра просять допомогти впізнати літнього чоловіка, справа ускладнюється тим, що документів у нього немає, про себе нічого не пам'ятає

Про це пише "Інформатор".

Медики просять відгукнутися родичів чоловіка, імовірно жителя Дніпра, який надійшов до них 3 березня. Невідомий при собі не мав документів, тому ідентифікація його була утруднена.

Надати будь-яку інформацію про себе знайдений незнайомець також не може. Лікарі просять про допомогу. Це сталося 3 березня, коли працівники швидкої допомоги доставили в 9-у лікарню чоловіка.

За словами Анастасії Котенко співробітниці міської клінічної лікарні № 9, літня людина нічого не пам'ятає, вся надія на те, що хто-небудь пізнає і сповістить родичів.

На жаль, при собі чоловік не мав паспорта або пенсійного посвідчення. Цим би він полегшив співробітникам поліції пошук родичів або друзів.

Про виявлену людину відомо небагато. Знайшли його на вулиці Василя Тютюника, чоловік сидів на лавочці. Стурбовані місцеві жителі викликали для нього швидку допомогу.

Після цього невідомого помістили в лікарню №9. Тепер співробітники медичного закладу звертаються до всіх жителів міста Дніпра.

Якщо хтось дізнався в сидить на фото чоловікові знайомого або родича, звертайтеся до Анастасії Котенко.

Однак це не перший випадок такого роду. Так, досі триває розшук 80-річної пенсіонерки, яка покинула будинок і більше не поверталася. Проживала вона в Дніпропетровській області.

Ще розшукують 34-х річного Руслана Оберемка, який пішов 14 грудня 2020 року, а з 19 лютого 48-річного Дмитра Панченка.

Нагадавши, у Дніпрі загубився 7-річний малюк.

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