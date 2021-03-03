У Дніпрі на вузькій дорозі зіткнулися Lexus і Chevrolet, є потерпіла

Про це пише "Інформатор".

Ще одна аварія сталася в Дніпрі 3 березня 2021 року. У районі Каруни сталося зіткнення двох автомобілів. За свідченням очевидців, інцидент стався близько 16:00 навпроти будинку №49.

При зіткненні Lexus і Chevrolet є постраждала жінка. Приїхала бригада швидкої допомоги діагностувала у неї травму руки і голови. Жінку госпіталізували в місцеву лікарню, де нададуть необхідну допомогу.

Можна помітити, що авто від удару досить сильно постраждали. Видно відпали деталі, а також пом'ятий борт однієї з машин.

Неширока проїжджа частина значно ускладнила рух транспорту в обидві сторони. Більшість водіїв намагаються об'їхати аварію користуючись дворами. Але там існує небезпека втратити диск з колеса або проколоти шину, адже самі внутрішньоквартальні дороги не доглянуті.

Там присутні вибоїни, ями і всяке сміття, яке може зробити поїздку не дуже приємною. Місцевим водіям рекомендується взагалі не вибирати цей маршрут для своїх пересувань.

На місці аварії працюють співробітники патрульної поліції, кілька екіпажів. Крім цього, поліція хоче якомога швидше оформити дану справу, щоб зняти навантаження на цю ділянку проїжджої частини. Для цього потрібно прибрати пошкоджені машини.

Видно, що місце ДТП обнесли спеціальними конусами, які приберуть, як тільки все нормалізується.

Поліцейські направляють проїжджаючий транспорт в об'їзд. Саму дорогу в цьому місці перекрили, а машини розгортають в інший бік.

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